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Назван напиток, который помогает женщинам сжигать больше жира в спортзале

Назван напиток, который помогает женщинам сжигать больше жира в спортзале
08:31 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты рекомендуют обращать внимание на молочные продукты не слишком высокой жирности.

Женщины, которые пьют молоко, добиваются лучших результатов в спортзале – у них более интенсивно сжигается жир и лучше подтягиваются мышцы.

О том, что молоко помогает женщинам, которые посещают спортзал, быстрее обрести фигуру мечты, заявили ученые из Университета МакМастера (США). Результаты их исследования свидетельствуют, что женщины, выпивающие два стакана молока в день, добиваются уменьшения жировой массы и хорошего мышечного тонуса в большей мере, чем, например, женщины, которые употребляют энергетические напитки.

"Польза от силовых тренировок для женщин очень велика. Благодаря им повышает прочность костей и улучшается мышечный метаболизм мышц. При этом любительницы молока занимаются в тренажерном зале более эффективно", — констатировали исследователи.

Ими был организован трехмесячный эксперимент с участием молодых женщин, которые не занимались до этого на силовых тренажерах. За два часа до занятий участницы пили чистую воду, а сразу после тренировки часть женщин выпивала пол-литра молока, а часть — энергетический напиток.

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В результате те женщины, которые пили молоко, смогли за счет занятий в спортзале сжечь больше жира, который у них заменился мышечной массой. По словам специалистов, они ожидали увидеть позитивные изменения в мышцах – этому, по их словам, способствуют вещества молока, а именно комбинация кальция, высококачественного белка и витамина D. Но то, что женщины смогли сжечь сразу очень много жира, стало для них приятным сюрпризом.

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Здоровье, Напитки, Жир, Сжигание жира, Занятие спортом, Советы медиков.
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