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Стало известно, сколько нужно целоваться, чтобы похудеть

Стало известно, сколько нужно целоваться, чтобы похудеть
15:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Как следствие в организме увеличивается расход жировой ткани и глюкозы. Обмен веществ улучшается, и человек начинает стремительно худеть.

Выяснилось, что это простое, но очень приятное занятие таит в себе немало пользы.

Поцелуи помогают похудеть, избавиться от последствий стресса, уменьшить риск возникновения инфаркта, защититься от кариеса и даже улучшить мозговую деятельность. В ходе одного из научных исследований было доказано, что страстный поцелуй, продолжающийся более 20 секунд, позволяет сжигать 30 килокалорий. В процессе учащается сердцебиение и возрастает выброс адреналина. 

Также любители поцелуев меньше страдают от депрессии и расстройства сна. Дело в том, что в организме при целовании запускаются процессы, которые повышают стрессоустойчивость и снимают нервное напряжение. Помимо этого поцелуи защищают зубы от кариеса и пародонтоза. Медики рекомендуют целоваться сразу после употребления пищи. В этот момент в ротовой полости нормализуется кислотность и увеличивается выработка слюны, позволяющая очистить зубы от налета. Спасают поцелуи и от инфаркта или инсульта. Это связано с тем, что сердце начинает работать быстрее, кровоток улучшается, а риск перепадов кровяного давления сокращается.

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Более того, поцелуи улучшают состояние сосудов и тренируют легкие. Дыхание в процессе целования меняется. Появляющиеся в работе легких задержки выступают своего рода гимнастикой. Если поцелуи длятся по несколько минут, глубина дыхания увеличивается, и клетки получают большее количество кислорода.

Доказали свою эффективность и знаменитые "французские" поцелуи, которые прекрасно разглаживают морщины. Данный процесс задействует не менее 30 лицевых мышц, что благотворно сказывается на коже лица. Также у тех, кто любит целоваться, улучшается мозговая деятельность и память. При этом мыслительные процессы ускоряются. Помимо этого поцелуи повышают сопротивляемость организма к разного рода вирусам. Дело в том, что партнеры в процессе обмениваются бактериями, что заставляет иммунную систему образовывать антитела и защищать организм.

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Здоровье, Похудение, Поцелуи, Советы медиков.
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