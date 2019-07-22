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Секреты похудения для каждого типа фигуры

Секреты похудения для каждого типа фигуры
11:30 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Врачи-диетологи раскрыли секреты похудения для каждого типа, чтобы избавиться от жира на боках, бедрах и животе.

Известно, что женские фигуры имеют разную форму, и соответственно называются яблоком, грушей и песочными часами. 

Бедра — главный недостаток у "груши". Избыточный вес может стать причиной проблем с венами. Женщинам с такой фигурой следует отказаться от жирной еды. К рациону дополнительно добавить бобы и разнообразные крупы. 

С жиром на животе часто ведет борьбу женский пол, обладающий фигурой "яблоко". Лишние килограммы для этого типа опасны такими заболеваниями, как онкология и диабет. Чтобы сбросить избыточный вес, следует снизить количество продуктов, содержащих углеводы, таких, как выпечка. Черный шоколад и сухофрукты станут прекрасной заменой сладкому, а в приготовлении основных блюд рекомендуется использовать источники протеинов, к примеру, курицу и индейку.

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Самыми "счастливыми" считаются обладательницы фигуры "песочные часы", так как в этом случае распределение жира происходит равномерно и по всему телу. Однако правильное питание все равно следует соблюдать для сохранения молодости и здоровья. Такому типу медики советуют вовсе отказаться или ограничить сахар, соль и кофеин в повседневном рационе.

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Похудение, Врачи, Лишний вес, Секреты похудения, Советы медиков.
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