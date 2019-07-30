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Названы продукты, которые помогут облегчить похмелье

Названы продукты, которые помогут облегчить похмелье
09:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики назвали ряд продуктов, способных, по их мнению, принести некоторое облегчение человеку после похмелья.

Симптомами после продолжительных и обильных возлияний специалисты назвали такое состояния организма, при котором усиливается ощущение тошноты, головных болей и сухости во рту.

Первым продуктом помощи от похмелья медики назвали чистую воду без газов. Чем больше человек выпьет чистой воды, тем легче ему станет избавиться от содержания желудка, так как большое количество жидкости вызывает рвотный рефлекс, что будет способствовать скорейшему выведению токсинов.

Запасы электролитов, по словам специалистов, восполнит минеральная вода. Также неплохим способом медики назвали аспирин – одна таблетка поможет облегчить общее состояние и снизить головную боль. 

Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного

Специалисты рекомендуют приготовить овсяную кашу, в которую добавить ложку меда, несколько граммов кураги и миндаля. Это поможет восстановить баланс калия и магния, а также поднять уровень глюкозы.

А вот рассол огуречный или томатный специалисты пить не рекомендуют, так как соль, находящаяся в составе рассола усугубит состояние организма и спровоцирует еще больше его обезвоживание.

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Питание, Здоровье, Похмелье, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
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