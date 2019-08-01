Назван витамин, который может спасти от заражения крови

Новости шоу бизнеса: Вливание раствора, содержащего витамин C, может спасти человека от смертельного заражения крови.

Данная методика лечения сепсиса предложена врачом из США Полом Мариком.

Первыми придумали лекарство от сепсиса академики из Вирджинского университета Содружества. Марик усовершенствовал технологию и протестировал ее на многих пациентах. Из 150 человек от заражения крови умер только 1.

Препарат на основе витамина C имеет уникальную формулу, открытую случайным образом. Врач не собирается патентовать лекарство, чтобы оно не стало общедоступным. Клинические испытания не проводились.

Напомним, газированные напитки, как никакие другие, помогают преодолеть жажду в летний зной. Люди даже подумать не могут, что газированные напитки могут разрушить ваши кости изнутри.