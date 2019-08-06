Стало известно, полезно ли ходить по росе и умываться дождевой водой

Новости шоу бизнеса: Хождение по росе стало популярным еще издревле. Эту процедуру придумал немецкий священник Себастьян Кнейп.

О пользе дождевой воды и росы все знают еще с древних времен. Специалисты рассказали, так ли полезно хождение по росе.

Тем самым он пропагандировал близость человека к природе. Он считал, что таким образом можно вылечить туберкулез.

В восточной медицине есть такие же правила: роса впитывает в себя ферменты и пыльцу растений, в которых много биологически активных веществ. Роса способна наполнять тело энергией, повышать иммунитет, снимать стрессовые состояния, лечить нервные расстройства.

Древние знахари считали, что утренняя роса обладает обезболивающим, общеукрепляющим и иммуностимулирующим действием.

Что же касается вечерней, то она обладает успокоительными, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами.

Что касается дождевой воды, то ученые говорят, что она приносит огромную пользу человеку. Они рекомендуют умываться ею и, по возможности, мыться.