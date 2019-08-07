Здоровый сон: как кофе, сигареты и алкоголь влияют на качество сна

Новости шоу бизнеса:Ученые подтвердили, что умеренное потребление кофе не повышает риск бессонницы, в то время как курение незадолго до сна может негативно повлиять на здоровье.

Исследователи много десятилетий изучают, как привычки человека воздействуют на его сон. Чаще всего приходится слышать о негативном влиянии кофе и чая, а иногда говорят о "расслабляющем" эффекте алкоголя и никотина.

Сейчас эксперты из США попытались максимально детально проанализировать воздействие кофеина, никотина и алкоголя на организм, готовящийся ко сну. Свои выводы они представили в журнале Sleep.

Всего в эксперименте поучаствовали 785 человек. Четырнадцать лет специалисты из Флоридского атлантического университета и Гарвардской медицинской школы наблюдали за изменениями режима их сна и следили за потреблением кофе, алкогольных напитков и курением сигарет. Для сбора данных применили специальные наручные датчики.

Ученые выяснили, что никотин и алкоголь действительно провоцируют нарушения сна. Так, люди, которые во время проведения эксперимента выкуривали перед сном как минимум одну сигарету, в среднем недосыпали 42 минуты. Примерно то же самое касается алкоголя. Но кофе, как оказалось, не имеет столь значительного влияния на качество сна, как ранее предполагали.

"Лица, употреблявшие никотин или алкоголь за четыре часа до сна, испытывали определенные проблемы с его качеством по сравнению с людьми, не принимавшими этих веществ. При этом мы не нашли какой-либо взаимосвязи между употреблением кофеина перед ночным отдыхом и расстройствами сна", — говорит профессор из Флоридского атлантического университета Кристин Спадола (Christine E. Spadola).

Сами исследователи считают выводы неожиданными, поскольку кофеин должен стимулировать центральную нервную систему и способствовать бодрствованию человека. Причем, согласно исследованию, проведенному сотрудниками Университета Торонто, связь между активностью и потреблением кофе в западной культуре достигла такой степени, что даже одной мысли об этом напитке хватит, чтобы развеять мысли о сне.

Говоря в целом, ученые с каждым годом открывают все больше потенциально полезных свойств вкусного напитка. Ранее, например, исследователи из Ноттингемского университета провели эксперименты, показавшие, что кофе может быть полезным при похудении. Как оказалось, он помогает выработке бурого жира, который призван производить тепло путем сжигания калорий.