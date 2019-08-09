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Медики рассказали, кому нельзя пить много кофе

Медики рассказали, кому нельзя пить много кофе
08:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оказалось, что риск развития головных болей повышался на 30–40% при употреблении трех чаше кофе.

Специалисты проанализировали влияние напитков на базе кофеина на самочувствие ста людей, страдавших от мигрени.

Люди, страдающие от мигрени, должны пить меньше двух чашек кофе в день.

К такому выводу пришли медики из Гарварда, опубликовавшие статью в American Journal of Medicine.

"Ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени, однако три и более чашки могут заметно повышать вероятность появления головных болей", - рассказал один из исследователей. 

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В течение полутора месяцев, пока длился эксперимент, ученые анализировали, как кофе влиял на самочувствие испытуемых с мигренью.

Напомним, большое количество людей испытывает сложности с запоминанием даже самой важной информации. 

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Здоровье, Исследования, Кофе, Польза кофе, Советы медиков.
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