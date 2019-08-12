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4 эффективных шага в борьбе с гипертонией

4 эффективных шага в борьбе с гипертонией
15:46 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Разработано 4 эффективных шага, помогающих избежать артериальной гипертензии, а в некоторых случаях — забыть о ней навсегда.

За последнее десятилетие гипертония приобретает глобальные масштабы и это заболевание диагностируют не только у людей преклонного возраста, но и у молодого поколения.

В первую очередь доктор рекомендует обращать внимание на массу тела и не допускать увеличения. В случае, если избыточный вес уже есть у человека, страдающего от гипертонии, нужно избавляться от него, следя за рационом, но при этом не перегружая организм чрезмерными физическими нагрузками.

Не менее важно и уменьшить потребление натрия, а перед каждым приёмом пищи съедать свежий фрукт или овощ. Третий шаг в борьбе с гипертонией – регулярные умеренные занятия физкультурой. При этом нужно учитывать, что следует делать упражнения, положительно влияющие на состояние и укрепление сердечно-сосудистой системы.

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И последний, но не менее важный шаг – избавление от вредных привычек. Употребление табачных и алкогольных изделий нужно свести к минимуму, но лучше всего от них вовсе отказаться, что положительно отразиться на здоровье в целом, а не только избавит от высокого давления.

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Здоровье, Гипертония, Советы медиков, Борьба с гипертонией.
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