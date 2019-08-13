Стало известно, что делать при ревматизме

Новости шоу бизнеса:Правильное питание играет важную роль при ревматизме, хотя никакая диета не способна изменить наследственные основы и вылечить заболевание.

Немецкие медики рекомендуют резко снизить употребление белка животного происхождения при ревматизме. Это объясняется негативным влиянием арахидоновой кислоты, содержащейся исключительно в мясе и яйце, что способствует развитию воспалительных процессов.

Можно только замедлить течение болезни и облегчить состояние. Пациентам с данным недугом следует избегать арахидоновой кислоты в максимально возможной степени, считают врачи из Германии. Как показали исследования, это вещество способствует усугублению воспалительных процессов, которые вызывают боль и отек суставов.

Арахидоновая кислота встречается только в животном белке, то есть в мясе, колбасе, молочных продуктах. Яйца следует избегать, насколько это возможно, а в молочных продуктах лучше использовать варианты с низким содержанием жира.

Воспалительно-ревматические заболевания включают в себя ревматоидный артрит, полиартроз пальцев, болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит), псориазный артрит и сопутствующие артриты при воспалительных заболеваниях кишечника, а также при подагре.

"Мы настоятельно советуем сократить потребление белка животного происхождения. Уже с двумя небольшими мясными блюдами в неделю достигается максимально рекомендуемое количество недели 350 мг", — отмечают специалисты.