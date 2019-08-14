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Правила питания во время и после полета

Правила питания во время и после полета
13:39 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:При соблюдении простых рекомендаций пассажирам гарантировано хорошее самочувствие.

Экс-стюардесса и диетолог Сара Андерсон назвала основные правила питания до и после полета.

Как сообщается, стресс и нервозность во время полета меняет вкусовые предпочтения отдельных людей. Часто пассажирам хочется поесть сладкого или соленого. Сильный голод появляется из-за резкого обезвоживания.

Эксперт советует перед полетом хорошо выспаться и отдать предпочтение блюдам, богатым антиоксидантами и витаминами. Речь идет о салатах и соках. Подобный подход позволит избежать переедания в самолете. Находясь в небе, лучше выбрать продукты без глютена, вегетарианское меню, свеклу и квашеную капусту, улучшающие работу кишечника. Можно взять на борт оливки, вареные яйца, сыр, а вот от газировки лучше отказаться.

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После приземления стоит сутки не есть полуфабрикаты и чипсы. Для повышения уровня магния рекомендовано принять ванну с кокосовым маслом и гималайской солью.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Правила питания, Советы медиков.
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