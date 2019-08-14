Правила питания во время и после полета

Новости шоу бизнеса:При соблюдении простых рекомендаций пассажирам гарантировано хорошее самочувствие.

Экс-стюардесса и диетолог Сара Андерсон назвала основные правила питания до и после полета.

Как сообщается, стресс и нервозность во время полета меняет вкусовые предпочтения отдельных людей. Часто пассажирам хочется поесть сладкого или соленого. Сильный голод появляется из-за резкого обезвоживания.

Эксперт советует перед полетом хорошо выспаться и отдать предпочтение блюдам, богатым антиоксидантами и витаминами. Речь идет о салатах и соках. Подобный подход позволит избежать переедания в самолете. Находясь в небе, лучше выбрать продукты без глютена, вегетарианское меню, свеклу и квашеную капусту, улучшающие работу кишечника. Можно взять на борт оливки, вареные яйца, сыр, а вот от газировки лучше отказаться.

После приземления стоит сутки не есть полуфабрикаты и чипсы. Для повышения уровня магния рекомендовано принять ванну с кокосовым маслом и гималайской солью.