Врачи предупредили об опасности лечебных грязей для организма человека

Новости шоу бизнеса:Не рекомендована она при нефрите, гепатитах, новообразованиях, гипертонии и т.д.

При любви к такой практике следует придерживаться ряда ключевых правил осторожности.

По словам врачей, грязевые ванны оказывают на организм значительную нагрузку. Обычно они безопасны для здоровых граждан, однако перечень противопоказаний у такого средства внушительный.

Перед началом процедур следует непременно обсудить их с лечащим врачом, ведь не напрасно их обычно проводят в специализированных санаториях.

Среди тех, кому такая практика противопоказана, числятся страдающие от туберкулеза личности, к ней нельзя прибегать при болезнях щитовидки, легких, во время беременности.

Нельзя применять грязь, взятую со дна водоемов, поскольку от нее нет толку, а также не стоит “сушиться” при ее нанесении на тело на солнце, ведь сочетание с УФ-излучением создает ряд рисков.