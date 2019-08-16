Названы признаки злокачественной анемии

Новости шоу бизнеса:В редких случаях указанного состояния, люди могут иметь неврологические проблемы, такие как головные боли.

Британские медики назвали 5 предупреждающих признаков, которые могут сигнализировать о злокачественной анемии. Указанные симптомы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Витамин В12 играет важную роль в организме. Когда телу не хватает важного вещества, может развиться злокачественная анемия. Одним из признаков является постоянное чувство усталости — наиболее распространенный симптом и происходит потому, что тело не имеет достаточно красных кровяных телец, чтобы нести кислород к его различным частям. Должны насторожить и одышка с учащенным сердцебиением. Среди симптомов и отсутствие аппетита, необъяснимая потеря веса.

"Пернициозная анемия — это аутоиммунное заболевание, вызываемое антителами иммунной системы, атакующими ткани тела, которые она ошибочно считает чужеродными. Это вызывает воспаление слизистой оболочки желудка. Это ведет к нарушению всасывания витамина В12, необходимого для нормального кроветворения", — объясняют врачи.

Стоит отметить, что точная причина злокачественной анемии неясна, на данный момент известно, что чаще всего она имеет место у женщин после 60 лет, если есть генетическая предрасположенность и связь другими аутоиммунными условиями, как болезнь Аддисона и витилиго. Эксперты настоятельно рекомендуют не оставлять без внимания вышеперечисленные признаки, так как помимо проблем с физическим здоровьем не исключаются психические расстройства.