Названы продукты, вызывающие бессонницу

Новости шоу бизнеса:Медики назвали продукты, из-за которых вы недосыпаете.

Связана ли еда с проблемами сна? Оказывается, что да! Существуют продукты, из-за которых вы недосыпаете.

Если вы плохо спите, обратите внимание на продукты, которые вы едите в течение дня, и особенно на те, которыми ужинаете. Наверняка вам уже давно известно о том, что на ночь лучше не пить кофе и не употреблять быстрые углеводы в виде хлеба, макарон и десертов. Какие еще продукты вредят полноценному сну?

Томаты

Томаты и томатную пасту лучше не употреблять на ночь. Овощной салат, макароны с томатной пастой или пицца – пища, которая провоцирует изжогу. Реакция организма связана с высокой кислотностью продукта, также на их переработку организму требуется много сил. Если по плану у вас помидоры на ужин – ужинайте не менее, чем за 3 часа до сна.

Горький шоколад

Шоколад – источник антиоксидантов, который способен бороться с депрессией. Но темный шоколад содержит от 70 до 90% какао-бобов, а это значит, что шоколад наравне с кофе является источником кофеина. А кофеин, как известно, помогает организму взбодриться, а не уснуть.

Капуста

Казалось бы, капуста – идеальный вариант для ужина, но не все так просто. Этот овощ, особенно брокколи и цветная, содержит много пищевых волокон, на переваривание которых требуется много времени. Капусту хорошо употреблять в обед, так вы на протяжении долгого времени не будете ощущать чувства голода. Вечером – это дополнительная нагрузка на организм, что приводит к вздутиям живота и газообразованию.

Мясо

Это один из самых тяжелых продуктов на ночь. Оно очень долго переваривается. К тому же, мясо на прилавках магазинов может содержать гормоны и антибиотики. Старайтесь употреблять мясо 2-3 раза в неделю в обед.

Сыр и колбаса

От колбасы многие диетологи вообще советуют отказаться. Это далеко не самый полезный продукт, так как содержит большое количество соли, разнообразные специи, много калорий и жиры. Все эти факторы создают тяжесть в желудке. Сыр содержит тирамин, который провоцирует процессы брожения и повышает кровяное давление.

Сельдерей

Этот овощ очень полезен, но обладает мочегонным действием, поэтому его лучше не употреблять на ночь.

Черная фасоль

Фасоль разделяет лидерскую позицию с мясом. Благодаря веществам, которые содержатся в фасоли, она способна вызывать изжогу и газообразование, что мешают уснуть.

Еда – это не главная причина бессонницы. Обращайте внимания на время, когда вы ложитесь спать и не засиживайтесь допоздна. Старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время. Врачи рекомендуют спать не менее 8 часов.