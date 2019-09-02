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Выявлены 6 неприятных признаков нехватки кальция в организме

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Выявлены 6 неприятных признаков нехватки кальция в организме
12:34 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты назвали признаки, которые могут сигналить о недостатке кальция в организме.

  • 1

    Судороги ног. Если по ночам ноги начинает сводить судорогой, нужно проверить, получаете ли вы достаточное количество кальция с пищей. Источники кальция, помимо молочной продукции, творога и сыров, - кунжут, чеснок, сардины в масле, миндаль и фундук, петрушка.

  • 2

    Испорченные зубы и ногти. Не получая достаточно кальция с пищей, организм старается получить его из всех возможных и доступных для него источников, - например, из зубов. Если зубы стали стремительно портится, это может быть признаком дефицита кальция в теле. Что касается ногтей, не получая достаточно кальция, они становятся склонными к расслаиванию, слабыми и мягкими.

  • 3

    Неприятные ощущения в руках. Онемение или покалывание кончиков ваших пальцев, спазмы, неконтролируемые движения – все это также может быть следствием недостатка кальция.

  • 4

    Бессонница. Достаточное количество кальция способствует активной выработке серотонина – гормона, который в свою очередь способствует хорошему настроению, расслаблению и в конечном итоге хорошему сну. Возникшая вдруг бессонница – возможный признак дефицит кальция.

  • 5

    Ухудшение памяти. Усилившаяся забывчивость также может указывать на нехватку кальция в организме. Но одним из самых неприятных ее неврологических симптомов являются галлюцинации.

    Согласно данным, которые привели врачи, у каждого третьего жителя нашей планеты, имеется дефицит этого макроэлемента. Однако, это можно достаточно легко определить и воспрепятствовать негативу.

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Здоровье, Кальций, Советы медиков, нехватка кальция.
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