Неожиданно: обнаружено причины утренней усталости

Новости шоу бизнеса:Ученые из Соединенных Штатов выяснили, из-за чего утром после сна человек может чувствовать себя уставшим.

Эксперты советуют больше времени проводить на свежем воздухе.

Ученые провели исследование, которое помогло установить, почему по утрам многие люди чувствуют себя уставшими, несмотря на то, что накануне они были бодрыми и энергичными. Оказалось, что всему виной искусственное освещение.

Оно дает возможность людям продлить свой рабочий день и ложиться спать поздно ночью, а из-за этого нарушаются естественные биоритмы. Гормон мелатонин, который является регулятором суточных ритмов, при пробуждении остается на высоком уровне еще в течении нескольких часов. Именно поэтому люди испытывают по утрам чувство усталости.

Чтобы восстановить работу внутренних часов, исследователи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

Напомним, что по словам эксперта, чем меньше рыбы употребляет человек, тем больше его организму не хватает важных элементов.