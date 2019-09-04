Плохие и хорошие продукты для диабетиков (Фото)

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В 2016 году более 1,6 млн человек на нашей планете умерли из-за последствий диабета, как установили в ВОЗ.

Витамин D. Содержится в таких продуктах, как сыр, яичные желтки, а также соевое молоко и многих других. Этот витамин укрепляет иммунную систему, он предотвращает остеопороз и повышенное артериальное давление, которые довольно часто встречаются среди диабетиков.