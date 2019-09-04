Плохие и хорошие продукты для диабетиков (Фото)

В 2016 году более 1,6 млн человек на нашей планете умерли из-за последствий диабета, как установили в ВОЗ.
Витамин D. Содержится в таких продуктах, как сыр, яичные желтки, а также соевое молоко и многих других. Этот витамин укрепляет иммунную систему, он предотвращает остеопороз и повышенное артериальное давление, которые довольно часто встречаются среди диабетиков.
Хром. Его можно найти в таких продуктах, как яблоки, бананы, в молочных продуктах и многих других. Употребления богатой хромом пищи в регулярном режиме улучшает толерантность организма к глюкозе и уменьшает показатели холестерина и триглицеридов.
Инозитол. Пищевые источники этого элемента включает в себя коричневый рис, кукурузу, а также кунжут. Употребление инозитола обращает вспять развитие опасных таких опасных осложнений, как диабетическая невропатия, которая может привести к ампутации конечностей.
Коэнзим Q10. Наличествует в таких продуктах, как шпинат, соевые бобы, а также арахис. Коэнзим Q10 обладает потенциалом снижать уровень сахара в крови.
Биотин. Среди продуктов, богатых этим нутриентам, можно отметить форель, молочные продукты и яйца. Регулярное употребление биотина повышает чувствительность к инсулину.
К вредным продуктам, которые ни в коем случае не нужно употреблять, следует отнести почти всю выпечку, высокопереработанные продукты, в том числе приготовленные из красного мяса вроде колбасы и сосисок, а также те блюда, которые имеют высокий гликемический индекс, то есть приводят к резким скачкам уровня сахара в крови.