Скачать
Среда, 04.09.2019
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

Плохие и хорошие продукты для диабетиков (Фото)

Смотрите фото (6)
Плохие и хорошие продукты для диабетиков (Фото)
13:24 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пациентам с этой болезнью необходимо уделять особое внимание правильному подбору продуктов питания.

  • 1

    В 2016 году более 1,6 млн человек на нашей планете умерли из-за последствий диабета, как установили в ВОЗ.

    Витамин D. Содержится в таких продуктах, как сыр, яичные желтки, а также соевое молоко и многих других. Этот витамин укрепляет иммунную систему, он предотвращает остеопороз и повышенное артериальное давление, которые довольно часто встречаются среди диабетиков.

  • 2

    Хром. Его можно найти в таких продуктах, как яблоки, бананы, в молочных продуктах и многих других. Употребления богатой хромом пищи в регулярном режиме улучшает толерантность организма к глюкозе и уменьшает показатели холестерина и триглицеридов.

  • 3

    Инозитол. Пищевые источники этого элемента включает в себя коричневый рис, кукурузу, а также кунжут. Употребление инозитола обращает вспять развитие опасных таких опасных осложнений, как диабетическая невропатия, которая может привести к ампутации конечностей.

  • 4

    Коэнзим Q10. Наличествует в таких продуктах, как шпинат, соевые бобы, а также арахис. Коэнзим Q10 обладает потенциалом снижать уровень сахара в крови.

  • 5

    Биотин. Среди продуктов, богатых этим нутриентам, можно отметить форель, молочные продукты и яйца. Регулярное употребление биотина повышает чувствительность к инсулину.

    К вредным продуктам, которые ни в коем случае не нужно употреблять, следует отнести почти всю выпечку, высокопереработанные продукты, в том числе приготовленные из красного мяса вроде колбасы и сосисок, а также те блюда, которые имеют высокий гликемический индекс, то есть приводят к резким скачкам уровня сахара в крови.

Продукты, которые отлично заменят жирное мясо (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Диабет, Советы медиков, продукты для диабетиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
02 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
03 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
04 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
05 Гороскоп на завтра, 4 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Россия погасила долги перед Советом Европы
Россия погасила долги перед Советом Европы
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Появились первые кадры 4 сезона сериала &quot;Ривердейл&quot; (Фото)
Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь