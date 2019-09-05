Самые полезные нагрузки для сердца

Новости шоу бизнеса:К числу аэробных упражнений относятся также ходьба, плавание, катание на коньках, подъем по ступенькам, гребля, танцы.

Физические нагрузки, укрепляющие сердце, также могут быть полезными в профилактике проблем с интимной жизнью, констатируют американские ученые.

Исследователи Северо-западного медицинского центра рассказали о том, что аэробные нагрузки не только укрепляют сердечное здоровье, но и помогают значительно улучшить сексуальные возможности как мужчин, так и женщин.

"Все то, что укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает и сексуальные реакции у мужчин и женщин", — сказала в связи с этим сексолог Лора Берман

В интервью CNN она пояснила, что аэробные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, которая, в свою очередь, стимулирует кровообращение во всем теле. Такая активизация кровотока затрагивает и область половых органов, что позитивно сказывается на их функциях.

Ученые проводили эксперимент с участием мужчин, обладавших повышенным риском эректильной дисфункции. Эти мужчины должны были заниматься бегом. В общей сложности они тратили на бег 4,5 часа в неделю. Это в результате привело к тому, что вероятность эректильной дисфункции у мужчин снизилась на 23%.

Что касается женщин, то по условиям проекта они занимались бегом в объеме 4 часов в неделю. Эти нагрузки в итоге поспособствовали тому, что у участниц на 30% снизился риск развития сексуальной дисфункции.