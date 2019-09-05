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Четверг, 05.09.2019
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Назван простой способ защитить себя от инсультов и инфарктов

Назван простой способ защитить себя от инсультов и инфарктов
12:45 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ежедневная пригоршня орехов на 33% уменьшает риск инфаркта и инсульта.

На Европейском конгрессе кардиологов представлены результаты исследования, согласно которым употребление в несоленых орехов всего два раза в неделю дает эффект профилактики смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Люди, которые употребляют орехи два и более раз в неделю, снижают свой риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17% по сравнению с людьми, употребляющими орехи один раз в две недели", — констатировали авторы новой работы.

Ученые анализировали связь между потреблением орехов и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний на случайной выборке, включавшей в себя 5500 человек старше 35 лет, не имевших болезней сердца и сосудов. Специалисты оценивали, как часто испытуемые ели разные орехи — грецкие, миндаль, фисташки, фундук.

Исследование, включавшее в себя наблюдение за питанием людей, длилось 12 лет. За это время среди участников проекта у 594 человек была диагностирована ишемическая болезнь сердца, а 157 человек пострадали от инсультов. К финалу исследования 179 участников скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, а еще 458 человек умерли от других причин.

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Прежде чем оценить влияние орехов на защищенность людей от инсультов и инфарктов, специалисты учли факторы возраста, пола, образования, курения и физической активность. Но и после этого, по их словам, "связь между потреблением орехов и здоровьем сердца и сосудов прослеживалась отчетливо". Наиболее полезными для сердца исследователи сочли свежие сырые несоленые орехи.

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Здоровье, Инсульт, Инфаркт, Продукты питания, Продукты, Заболевания, Лечения, Советы медиков.
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