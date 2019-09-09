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Освежите дыхание: 5 продуктов, которые помогут убрать неприятный запах изо рта

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Освежите дыхание: 5 продуктов, которые помогут убрать неприятный запах изо рта
02:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Избавиться от неприятного послевкусия поможет свежая зелень.

  • 1

    Укроп

    Если в обеденный перерыв ты подкрепилась каким-нибудь пикантным блюдом с резким запахом, съешь веточку укропа. Говорят, этот продукт способен преодолеть даже самый неприятный аромат.

  • 2

    Гвоздика

    Гвоздика также является отличным дезодорантом для полости рта. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, пожуй "гвоздик" этого растения на протяжении нескольких минут.

  • 3

    Базилик и мята

    Не знаешь, как после дружеских посиделок замаскировать запах алкоголя? Да, это задача не из легких, но листики свежей мяты или базилика легко с ней справятся.

  • 4

    Имбирь

    На свидании или деловой встрече тебе не придется беспокоиться о запахе изо рта, если перед рандеву съесть немного свежего имбиря.

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Здоровье, Полезные продукты, Свежее дыхание.
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