Продукты, способные привести к раку

1 европейские ученые отметили вред сока и газировки. Эти напитки не должны употребляться ежедневно – даже в небольших количествах, подчеркнули научные специалисты. Пренебрежение данным правилом ведет к тому, что риск развития онкологических заболеваний возрастает на 18%.

2 Также ученые призывают к умеренности в потреблении красного мяса – не есть его регулярно, достаточно двух-трех раз в неделю. При ежедневном поедании 76 граммов мяса каждый день вероятность заболеть раком возрастает сразу на 20%.

3 Еще один канцерогенный пункт в рационе — алкогольные напитки. Злоупотребление спиртным повышает риск рака на 8%, предупредили ученые.