Продукты, способные привести к раку

европейские ученые отметили вред сока и газировки. Эти напитки не должны употребляться ежедневно – даже в небольших количествах, подчеркнули научные специалисты.
Пренебрежение данным правилом ведет к тому, что риск развития онкологических заболеваний возрастает на 18%.
Также ученые призывают к умеренности в потреблении красного мяса – не есть его регулярно, достаточно двух-трех раз в неделю. При ежедневном поедании 76 граммов мяса каждый день вероятность заболеть раком возрастает сразу на 20%.
Еще один канцерогенный пункт в рационе — алкогольные напитки. Злоупотребление спиртным повышает риск рака на 8%, предупредили ученые.
Кроме того, эксперты советуют не использовать слишком часто при приготовлении пищи растительное масло.
Постоянное потребление масла, прошедшего значительную термическую обработку, может привести к раку прямой кишки, напомнили французские исследователи.