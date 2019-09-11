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Среда, 11.09.2019
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Какие продукты опасно совмещать с чаем (Фото)

Какие продукты опасно совмещать с чаем (Фото)
09:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые ученые считают, что у человека развивается онкология в случае употребления чая и сахара.

Чай с лимоном полезен только в случае, если добавлять лимон в остывший чай.

Все мы любим чай, но есть продукты, которые нельзя с ним употреблять. Например, такая известная «пара» как чай с сахаром не очень полезна. 

Молоко в чае снижает количество природных антиоксидантов, которые в нем есть. Эти катехины борются с онкологией, диабетом. Чай с лимоном полезен только в случае, если добавлять лимон в остывший чай, так как витамин С разрушается при высоких температурах.

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По чаю с медом отдельная история, так как мед при сорока градусах теряет свои полезные свойства. А вот при температуре 60 градусов мед превращается в канцироген, вызывающий рак.

Напомним, что яблоко – один из самых популярных фруктов в мире. Это отличный источник питательных веществ, витамина С, витаминов группы В, природных антиоксидантов и огромного количества минералов. Однако и бактерий в нем немало.

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Здоровье, Сахар, Ученые, Чай, Медики, Польза, Чай с лимоном, Совет медиков.
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