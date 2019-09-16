Какие ягоды хорошо влияют на сердце (Фото)

Новости шоу бизнеса:Черника противостоя метаболическому синдрому, существенно увеличивающему риску инфарктов, инсультов и диабета.

Как показало исследование, одна чашка черники в день приводит к устойчивому улучшению сосудистого функционала и гибкости артерий. Для этого достаточно употреблять всего по 150 г ягод ежедневно.

Одна из самых популярных садовых культур в России ягода черника может защитить человека от сердечно-сосудистых болезней вроде инфаркта или инсульта. Довольно часто эти болезни возникают из-за сниженного функционала сосудов, то есть их плохой пропускной способности, когда кровь с большим трудом прокачивается через них по всему телу.

При нарушении снабжения кровью сердцем может развиться инфаркт, а если эти проблемы возникают с мозгом, то это грозит инсультом. И вот теперь ученые выяснили, что употребление 150 г черники или одной чашки каждый день снижает риск сердечно-сосудистых болезней на целых 15%. Именно поэтому людям необходимо активнее налегать на чернику и другие ягоды. Наука доказала, что определенные изменения в образе жизни, включая правильное питание, тоже могут воздействовать на артерии оздоравливающим образом.

Исследование продемонстрировало способность черники противостоять метаболическому синдрому, существенно увеличивающему риск инфарктов, инсультов и диабета. Сегодня для противостояния нарушениям в работе сосудов часто прописывают статины, которые избавляют от атеросклеротических бляшек. Но многие люди не принимают эти таблетки, а кому-то просто не хочется пожизненно пить те или иные лекарства.

Предыдущие исследования приходили к выводу о том, что регулярное употребление черники снижает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней. Возможно, это связано с тем, что в чернике содержатся природные компоненты антоцианины, представляющие собой флавоноиды, то есть пигменты, которые отвечают за ярко красный и синий оттенок этих ягод. В ходе нового исследования было установлено, что именно 150 г черники каждый день дают максимальный эффект в деле защиты от болезни сердца и сосудов.