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Упражнения для похудения в домашних условиях (Фото)

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Упражнения для похудения в домашних условиях (Фото)
14:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Люди, начинающие худеть дома, часто не знают, какой физической нагрузкой заняться.

  • 1

    Ведь что можно делать дома? А на самом деле можно проделывать простой комплекс из 6 упражнений и худеть с отличными результатами.

    Приседания

    Упражнение помогает сжигать жир в области ног и ягодичных мышц. Приседая важно не отрывать пятки от пола и держать осанку прямой. Приседайте до угла 90 градусов, задерживаясь 2-3 секунды в нижней точке амплитуды.

  • 2

    Выпады

    Упражнение прорабатывает бедра и икроножные мышцы. Выполняя выпады, организм тратит много калорий. Ведь, по сути, в работу включаются все группы мышц. Упражнение можно выполнять как с гантелями, так и со свободным весом. Делая выпады, держите осанку прямой, чтобы этого достичь смотрите прямо перед собой или чуть выше.

  • 3

    Отжимания

    Отжимания воздействуют на верхнюю часть тела, помогая сжечь жир на руках и груди. Выполняйте отжимания со средней постановкой рук, корпус держите прямо. Отжимайтесь как можно ниже, чувствуя рабочие мышечные группы.

  • 4

    Планка

    Статическое упражнение, которое сжигает много энергии. Встал в позицию для отжимания, замрите в таком положении, держа планку столько, сколько сможете. Важно повышать время удержание планки с каждой последующей тренировкой.

  • 5

    Скручивания

    Упражнение помогает сжечь жир в области живота и сделать талию уже. Лежа на полу скручивайте корпус, чувства работу мышц пресса. Выполняйте упражнение, не спеша, с задержкой верхней точке амплитуды.

  • 6

    Выпрыгивания

    Упражнение схожее с приседаниями, только вы должны не присесть, а резко с положения сидя выпрыгиваете. Упражнение крайне полезно для худеющих людей, ведь сжигается максимальное количество калорий.

    Используя данный комплекс упражнений для похудения дома, результат вас приятно удивит. Также не забывайте о правильном питании и восстановление, ведь худеть нужно в комплексе.

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Здоровье, Упражнения, Спорт, Занятие спортом, Упражнения для похудения, Упражнения для похудения в домашних условиях.
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