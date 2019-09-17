Упражнения для похудения в домашних условиях (Фото)

1 Ведь что можно делать дома? А на самом деле можно проделывать простой комплекс из 6 упражнений и худеть с отличными результатами. Приседания Упражнение помогает сжигать жир в области ног и ягодичных мышц. Приседая важно не отрывать пятки от пола и держать осанку прямой. Приседайте до угла 90 градусов, задерживаясь 2-3 секунды в нижней точке амплитуды.

2 Выпады Упражнение прорабатывает бедра и икроножные мышцы. Выполняя выпады, организм тратит много калорий. Ведь, по сути, в работу включаются все группы мышц. Упражнение можно выполнять как с гантелями, так и со свободным весом. Делая выпады, держите осанку прямой, чтобы этого достичь смотрите прямо перед собой или чуть выше.

3 Отжимания Отжимания воздействуют на верхнюю часть тела, помогая сжечь жир на руках и груди. Выполняйте отжимания со средней постановкой рук, корпус держите прямо. Отжимайтесь как можно ниже, чувствуя рабочие мышечные группы.

4 Планка Статическое упражнение, которое сжигает много энергии. Встал в позицию для отжимания, замрите в таком положении, держа планку столько, сколько сможете. Важно повышать время удержание планки с каждой последующей тренировкой.

5 Скручивания Упражнение помогает сжечь жир в области живота и сделать талию уже. Лежа на полу скручивайте корпус, чувства работу мышц пресса. Выполняйте упражнение, не спеша, с задержкой верхней точке амплитуды.