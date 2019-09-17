Чем опасны несезонные фрукты и овощи (Фото)

Новости шоу бизнеса:Бывает, что и несезонные продукты выращиваются безопасно, но некоторые из них лучше вообще не есть.

Лучше выбирать сезонные продукты.

Есть так называемые"сезонные" продукты, которые не опасно кушать. Они выросли в свое время, и для их выращивания применяли минимум химии.

Это помидоры, для их выращивания вне сезона используют стимуляторы роста, как и для гороха. Персики могут иметь много пестицидов, это может быть и у салата Латук.

Кукуруза больше имеет проблему не с выращиванием, а с хранением, для него применяется много химии. Это касается и спаржи. Грибы опасны тем, что копят в себе много вредного, в период межсезонья его становится очень много.

Напомним, что многие начинают свой день с йогурта, кофе и апельсинового фреша, не подозревая, что все перечисленные продукты категорически нельзя употреблять натощак. Что еще лучше убрать из утреннего меню, рассказали эксперты.