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Среда, 18.09.2019
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Как повторно не заразиться гриппом (Фото)

Как повторно не заразиться гриппом (Фото)
13:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Осень, как правило, не приходит одна, а вместе с эпидемией гриппа.

Даже если вы уже переболели гриппом и ОРВИ этой зимой, это вовсе не значит, что заболевание вам больше не грозит – ведь по регионам циркулирует множество различных штаммов, а с учетом постоянных перепадов погоды организм становится более восприимчивым к вирусам.

После затяжных праздников наверняка многие из нас набрали пару-тройку лишних килограммов, но, по словам специалиста, никаких радикальных методов похудения сейчас применять не стоит. Ведь любые диеты подразумевают ограниченное питание и, стало быть, организм недополучает калории и ценные вещества.

"Откуда же взяться силам на борьбу с вирусами? Кроме того, при недостаточном питании организму становиться сложнее себя обогревать. Важно питаться сбалансированно и вовремя. Не пропускайте завтрак – зимой он особенно важен, ведь вам предстоит выходить на холод, а организму нужна энергия, чтобы согреться. Прекрасно "согревают" и снабжают организм ценными микроэлементами и минералами различные каши – овсяная, гречневая (благодаря железу она прекрасно "обогревает"), рисовая, кукурузная. На обед обязательно ешьте горячее. Обязательно в течение дня съедать грамм 150-200 мяса, морепродуктов или рыбы – чтобы восполнить потребность в белках. Для иммунитета и хорошей работы пищеварительного тракта полезны натуральные кисломолочные продукты. Хотя бы раз в день выпивайте стакан кефира, ряженки, натурального йогурта", — сказала врач.

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Эксперт добавила, что зимой в рационе обязательно должны быть разнообразные овощи и фрукты. Цитрусовые, гранат, малина, шиповник, зеленый лук и зелень прекрасно укрепляют иммунитет и снабжают организм витаминами.

И, конечно, не забывайте о простых правилах гигиены – чаще мойте руки, обязательно дезинфицируйте их после поездки в общественном транспорте, проветривайте комнаты дома или офисные помещения хотя бы раз в час, как можно чаще проводите влажную уборку помещений.

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Здоровье, Заболевание, Грипп, Советы медиков.
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