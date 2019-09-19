Лучшие народные методы лечения кашля (Фото)

Новости шоу бизнеса:Эксперты предлагают перестать уже принимать лекарственные препараты и воспользоваться подручными "домашними" средствами, которые ничуть не хуже справляются с поставленной перед ними задачей, только нагрузка на печень существенно меньшая.

Если вам уже выдали больничный лист и вы вышли на работу, но кашель продолжает вас "доставать", то это говорит об осложнении, которое в будущем может привести к тому, что болезнь заново нагрянет.

Чтоб этого избежать необходимо позаботиться о своем здоровье и вылечить наконец-таки этот кашель.

Эти рецепты для лечения кашля в домашних условиях обязательно вам пригодятся. Их, кстати, можно использовать и вначале заболевания, когда кашель только начал проявляться, но только под контролем врача.

Рецепт №1

Теплое молоко с медом и корицей помогает освободить бронхи от скопившейся мокроты. Молоко с шалфеем эффективно борется с продуктивным кашлем. Щепотка куркумы и столько же молотого имбиря в молоке сделают его целебным и больной избавится от сухого кашля. Все эти напитки готовятся просто: нужно довести до кипения молоко с пряностями, дать ему немного остыть до 37-40 градусов и выпить. Желательно пить лечебный молочно-пряный коктейль перед сном.

Рецепт №2

Около пяти раз в день для отхождения мокроты нужно пить тимьяновый чай. В чашку насыпать измельченную траву тимьяна 1 ч.л и залить кипятком. Накрыть чашку крышкой, дать настояться минут 10-15 и выпить. Разрешается добавить мед, чтобы чай был более приятным на вкус.

Рецепт №3

Настой из травы мать-и-мачехи готовится также и в таких же пропорциях, как тимьяновый чай. Но употреблять его нужно без меда и всего по 1 ст.л 3-4 раза в день. Этот настой отлично борется с кашлем и освобождает бронхи от мокроты, защищает легкие от воспаления.

Рецепт №4

Чай из липовых цветков пьют при очень сухом, назойливом кашле. Необходимо залить 1 ст.л цветков липы 250 мл кипятка, дать остыть, процедить и выпить. Он поможет, если за день больной выпьет 3 таких чашки чая.

Рецепт №5

Калиновый чай. Понадобится свежая калина, ее необходимо растереть и добавить в чашку с кипятком 1 ст.л перетертой ягоды. Добавить 1 чл. меда для сладости. Этот чай помогает при всех видах кашля и укрепляет иммунитет.