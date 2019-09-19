Как заставить себя есть меньше (Фото)

Сотрудники Университета Копенгагена провели серию экспериментов, которые показали, как это сделать эффективнее всего.
Хотя для потери веса часто как наиболее здоровый вариант рекомендуются белковые блюда, ученые из Дании считают: это не совсем так. Специалисты отмечают, что есть много доказательств того, что белок поддерживает чувство сытости, а белковые диеты способствуют потере веса. Но, тем не менее, проведенные опыты продемонстрировали: имеется более действенный, а главное, здоровый компонент питания, позволяющий быть стройным.
Представители Университета Копенгагена заявили, что таким компонентом является растительная клетчатка. При условии, что клетчатка совмещается с белком, похудеть и контролировать потребление пищи можно лучше всего, констатируют врачи. Идеальным продуктом, отвечающим этому требованию, являются бобовые культуры – фасоль, чечевица, горох и т.д.
В пользу данного заключения говорят результаты экспериментов. Они показали, что люди, у которых основу рациона составляли вегетарианские блюда с высоким уровнем белка и растительной клетчатки, — чувствовали себя сытыми гораздо дольше, меньше ели, не проявляли тяги к вредным перекусам и эффективнее теряли вес.
"В ходе испытаний 43 испытуемым были предложены три варианта котлет, приготовленные из бобовых, телятины и свинины. Полученные нами результаты показали, что участники, которые ели вегетарианские котлеты, оставались сытыми гораздо дольше и потребляли на 12% меньше калорий во время следующего приема пищи", — сообщили, в частности, авторы проекта.