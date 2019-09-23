Самый полезный овощ для здоровья кишечника (Фото)

Новости шоу бизнеса:Морковь полезна для для желудка и в целом для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Все знают, что морковь полезна для зрения. А еще она помогает успешно бороться с лишним весом и предупреждать различные заболевания!

Компонент, за который мы особенно ценим морковку, – провитамин А, который в присутствии жира в организме превращается в витамин А. Его важнейшая "работа" – защита клеточных мембран, замедление старения и профилактика онкозаболеваний. В отваренной целиком моркови содержится фалкаринол – вещество, оказывающее противоопухолевое действие. Причем на 25% больше, чем в морковке, приготовленной в нарезанном виде! А если крышка кастрюли при варке плотно закрыта, из овоща не улетучиваются полезные витамины: А, В, С, D, E, K, PP.

Польза моркови для иммунитета

Если ты не любишь вареную морковку, то вряд ли откажешься от стаканчика свежевыжатого сока. Можно добавить по вкусу сахар или ванилин, а для полного усвоения организмом полезного каротина – сливки. Пить сок лучше сразу после приготовления, так как каротин теряет свою активность при контакте с воздухом. Морковный сок полезен для зрения круглый год. И если летом он еще и помогает лучше загореть, то осенью и зимой он поддерживает иммунитет и помогает бороться с простудами. Если болит горло, достаточно прополоскать его подогретым морковным соком, чтобы почувствовать облегчение. При сильном кашле добавь пару чайных ложек меда в стакан теплого сока и выпей перед сном. Если вместо меда добавлять молоко, то это средство облегчит состояние при бронхиальной астме. А еще морковный сок хорош для профилактики авитаминоза, полезен при проблемах с печенью и наличии камней в почках и желчном пузыре.

Польза моркови для пищеварения

Сырая морковка очень полезная при проблемах с пищеварением. Салат из тертой морковки с растительным маслом (можно – с добавлением семян кунжута) лучше всякого слабительного поможет решить проблему "ленивого кишечника". Соединения серы, которые присутствуют в этом овоще, стимулируют рост полезных бактерий в организме, поэтому его советуют включать в рацион при дисбактериозе.

Польза моркови для похудения

Морковная диета эффективно помогает снизить вес, так как она хорошо активизирует обмен веществ в организме. Содержащаяся в моркови клетчатка успешно выводит излишки холестерина. Она содержит минимум жиров фактически требует больше энергии на ее переваривание, чем дает организму калорий. Не стоит подразумевать под диетой переход на одну сплошную морковку. Просто включи в свое меню салаты с морковью, яблоком и сельдереем, используй ее в качестве утоляющего голод перекуса вместо булочек и бутербродов. Заменив полезным овощем привычные калорийные блюда, ты сможешь постепенно избавиться от лишних килограммов.