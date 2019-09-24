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Вторник, 24.09.2019
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Медики объяснили, чем полезны для здоровья семена чиа

Медики объяснили, чем полезны для здоровья семена чиа
02:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Научно доказано, что семена чиа способствуют потере лишнего веса. Но этим их преимущества не ограничиваются.

Усиливают метаболизм. Исследователи из Университета Нью-Гемпшира доказали, что семена чиа ускоряют метаболизм, то есть скорость, с которой в организме человека сгорают калории. Именно это обеспечивает успех в борьбе с лишним весом.

Управляют холестерином. Повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, что уменьшает опасность коронарных болезней сердца.

Снижают уровень сахара в крови. Семена чиа насыщены жирными кислотами Омега-3. Эти кислоты крайне важны для уменьшения показателей глюкозы или сахара в крови.

Лечат от запоров. Употребление данных семян положительно воздействует на подвижность кишечника и на улучшение пищеварительных процессов, поскольку чиа содержат нерастворимые волокна.

Укрепляют кости. Семена чиа богаты кальцием и марганцем, благодаря чему они укрепляют кости.

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Снижают риск рака груди. Эти семена - отличный источник альфа-линолевой кислоты, которая защищает от опухолей молочных желез. Кислота способствует подавлению роста злокачественных новообразований.

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Здоровый рацион, Полезное питание, Семена чиа, Польза семена чиа, Свойства семена чиа.
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