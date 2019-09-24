Как восстановить нервную систему и психику

Новости шоу бизнеса:Нервные клетки, расположенные вне спинного и головного мозга, обладают способностью к регенерации.

Исследователи из Университета Шеффилда сообщили, что им удалось доказать, что нервные клетки способны восстанавливаться, для этого нужно применять новую методику.

Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы нервные клетки оставались нетронутыми и не умирали от внешнего стрессового воздействия. Однако, в случаях, когда они уже в "отключенном" состоянии их также можно вернуть "к жизни". Специалисты разработали каркас для восстановления и сращивания поврежденных нервов. Они говорят о том, что каркас может восстановить поврежденные нервные клетки.

В первую очередь это может стать спасением для тех, у кого повреждены, например, нервы спины, что приводит к нарушению движений.

Данный метод может вылечить таких людей в будущем, сообщили специалисты. Ученые доказали, что клетки, расположенные вне спинного и головного мозга, обладают способностью к регенерации, для этого им нужна лишь некоторая поддержка. Новая технология способна оказать поддержку нервам спины.

Так, созданные исследователями каркас помогает поврежденным участкам быстрее срастаться, поддерживая их в правильном положении. В итоге такие нервы начинают работать.