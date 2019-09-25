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Похмелье - это болезнь: в Германии уже признали это

Похмелье - это болезнь: в Германии уже признали это
14:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Суд во Франкфурте-на-Майне удовлетворил иск против производителя антипохмельных напитков, чьи обещания на этикетках признали ошибочными.

В решении суда говорится, что болезнью можно считать даже небольшие и временные нарушения в работе организма. Похмелье подходит по всем признакам: оно вызывает усталость, тошноту и головную боль, пишет BBC.

Фирма выпускала напитки, которые якобы облегчают эти симптомы. По немецким законам, пищевым продуктам нельзя приписывать лечебные или профилактические свойства, суд встал на сторону истца.

Как добавляет издание, вердикт был вынесен в разгар ежегодного фестиваля пива "Октоберфест" в Мюнхене.

Что на самом деле помогает при похмелье?

У специальных "препаратов от похмелья" нет доказанной эффективности, хотя они могут облегчить некоторые симптомы за счет воды, с которой их принимают.

Если болит голова и все тело – примите аспирин, ибупрофен или другое нестероидное противовоспалительное средство. Они не влияют на похмелье непосредственно, но голова и тело будут меньше болеть путем обезболивания.

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Однако препараты могут раздражать и без того чувствительный желудок и нагружать печень, поэтому сначала помогите пищеварительной системе. Чтобы не нагружать пищеварительную систему, избегайте жирного, острого, кислого.

Убить двух зайцев помогут овощной бульон или куриный суп: они восстановят водный баланс и наполнят организм витаминами и минералами, которые "смылись" вместе с мочой из организма.

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Германия, Питание, Здоровье, Болезнь, Похмелье, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
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