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Диетологи рассказали, как грейпфрут влияет на вес

Диетологи рассказали, как грейпфрут влияет на вес
01:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Прежде чем вводить грейпфрут в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы получить от фрукта исключительно пользу.

Грейпфрут едят в сыром виде, делают из него мармелад, соки, варенье, добавляют его в витаминные салаты, а эфирные масла грейпфрута используют в кондитерской, ликероводочной, а также парфюмерной промышленности. Благодаря уникальному химическому составу этого цитрусового, мы можем не задумываться о его калорийности, ведь он наоборот помогает сжигать лишний жир, улучшая нашу фигуру.

Польза грейпфрута состоит в том, что он используется как эффективное средство для борьбы с лишним весом. Нарингин, содержащийся в пленочке, окутывающей дольки, и в мякоти в большом количестве, помогает выводить лишнюю воду из организма, в результате чего происходит сжигание жиров, а также очищение от токсинов и шлаков. Созданы даже специальные грейпфрутовые диеты, которые призваны помочь нам в стремлении похудеть. Для этого рекомендуют для начала употреблять небольшое количество мякоти перед приемом пищи (при этом важно не употреблять грейпфрут на голодный желудок, ведь вы рискуете навредить слизистой оболочке).

Грейпфрут также помогает при сильном умственном и физическом переутомлении, повышает внимание, заражает энергией, а также улучшает память, настроение и аппетит. А даже пару долек грейпфрута могут помочь справиться с бессонницей. Кожура и мякоть грейпфрута освежают и тонизируют кожу, а также придают ей здоровый вид.

Антиоксиданты, которые содержатся в грейпфруте, помогают снизить уровень холестерина, и соответственно, омолодить каждую клетку организма. Этот эффект важен для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом стоит сказать о том, что грейпфруты с красной мякотью имеют более высокие полезные свойства, чем их родственные сорта с желтой мякотью, так как в них содержится большее количество антиоксидантов.

Несколько лет назад учеными было также доказано полезное свойство грейпфрута, которое состоит в помощи при диабете. Дело в том, что грейпфрут может оказывать благотворное влияние на обмен сахара в организме, а именно понижать его уровень в крови.

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Но кроме полезных свойств у грейпфрута есть и противопоказания. Грейпфрут может навредить слизистой оболочке желудка при гастрите с повышенной кислотностью, но здоровому человеку тоже не рекомендуется употреблять свежевыжатый сок грейпфрута. Важно также сказать и о том, что в случае одновременного употребления с лекарствами, грейпфрут способен повышать концентрацию их активных компонентов, в результате чего в организме может возникнуть их передозировка.

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Диета, Похудение, Грейпфрут, Польза грейпфрута, Как скинуть лишний вес, Вред грейпфрута, Свойства грейпфрута.
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