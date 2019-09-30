О чем говорит сухость во рту (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ученые говорят, что людям стоит бить тревогу при обнаружении сухости во рту.

Исследователи сообщили, что им удалось доказать, что сухость во рту может быть признаком серьезных заболеваний.

Это симптом, который говорит, что в организме есть нарушения, сбои и проблемы с работой органов.

По словам исследователей, процесс слюноотделения является важным, поэтому на него стоит обращать внимание. Специалисты рассказали, что постоянная сухость во рту может указывать на развитие такого опасного заболевания, как ксеростомия.

Причиной развития этой болезни может быть прием лекарств, а также облучения в области головы, или химиотерапии.

Первыми признаками этой болезни являются неприятные ощущения, такие как клейкость слюны, жжение языка, проблемы с приемом пищи, изменения в речи, неприятный запах изо рта. Эту болезнь очень легко перепутать с ангиной и другими заболеваниями, поскольку симптомы очень схожи.

Также болезнь может появляться из-за повреждения нервов, которые отвечают за активацию слюнных желез. Еще одна проблема, о которой говорит сухость во рту, — сахарный диабет. Ученые отмечают, что при этом серьезном заболевании люди также испытывают проблемы со слюноотделением. Ученые говорят, что важно регулярно посещать стоматолога, который поможет снизить неприятные симптомы ксеростомии.

Также исследователи отмечают, что избавиться от сухости во рту можно с помощью обычной жевательной резинки, которая повышает слюноотделение. Заменить жвачку можно леденцами, которые выполняют ту же функцию, но стоит выбирать те, в которых нет сахара.