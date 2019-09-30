Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью

Продукты, которые помогут активизировать жиросжигание (Фото)

Смотрите фото (7)
Продукты, которые помогут активизировать жиросжигание (Фото)
22:06 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Далеко не всем известно, что нужно есть — какие продукты желательно употреблять, чтобы эффективно сжигать жир.

  • 1

    Куриная грудка

    Курица — продукт номер один для жиро сжигания, поскольку в ней содержится много белка и минимум жира. Потребляя хотя бы 200 грамм куриной грудки в день, вы обеспечите себя полноценным белком, нужным для строительства новых клеток тела, и в тоже время не превысили дозу дневной калорийности.

  • 2

    Обезжиренный творог

    Продукт с минимальной калорийностью. Помогает побороть чувство голода и снабдить организм нужными аминокислотами.

    Творог лучше принимать в вечернее время, так как казеин, находящийся в нём лучше усваивается ночью.

  • 3

    Капуста

    Капуста снабжает организм клетчаткой, которая помогает пищеварению. Кроме того капуста низкокалорийная продукты, на переваривание которого организм тратит энергии больше, нежели получает.

  • 4

    Овсянка

    Овсянка снабжает тело полезной энергией, так же в ней содержится клетчатка. Кроме того овсянка богата витамином Е, К, B1, B2, А. Съев всего лишь 100 грамм овсянки, вы будете чувствовать сытость полдня.

  • 5

    Яблоки

    Основной источник сахарозы для худеющих людей. Человеку для функционирования мозговой деятельности нужно потреблять и полезные сахара. Яблоки идеальный источник сахарозы.

  • 6

    Яйца

    Яйца снабжают организм белком, а также полезными жирами. Ни в коем случае не выкидывайте желтки яиц, поскольку именно там содержится основной набор аминокислот и жиров нужных организму.

    Включайте в свою диету любые из шести продуктов, чтобы эффективно похудеть сохраняя здоровье. Также не забывайте про физическую активность, ведь без неё не получается похудеть какой бы идеальной диета ни была.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Калории, Жир, Советы медиков, Жиросжигание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
03 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
04 Украинцам изменят правила на субсидию: новая Программа
05 Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь