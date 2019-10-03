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Основные причины и лечение варикоза (Фото)

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Основные причины и лечение варикоза (Фото)
17:08 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Если вы страдаете от варикозного расширения вен, то эта статья будет вам очень полезна.

По данным статистики, более 30% людей страдают от варикозного расширения вен.

Они в виде неровных, набухших, синевато-фиолетовых нитей распространяются по ногам. Кроме того, что вены имеют не очень эстетический вид, они еще могут вызывать болевые ощущения. Есть несколько способов лечения варикоза, но сначала нужно выяснить, из-за чего он появляется, говорят специалисты.

Многие путают сосудистые звездочки с варикозным расширением вен, но это не одно и то же. Сосудистые звездочки — это маленькие, скрученные кровеносные сосуды, которые появляются на коже в виде красной, фиолетовой или синей паутины. Они могут быть не только на ногах, но и на лице.

Варикозные вены — это большие кровеносные сосуды, которые становятся опухшими и скрученными. Обычно они появляются на ногах и лодыжках. Имеют выпуклую форму и темно-синий цвет.

Причины варикоза

Наши вены имеют клапаны, благодаря которым кровь движется в правильном направлении. Задача мышц — сокращать вены и обеспечивать движение крови к сердцу. При наличии проблем с мышцами, клапанами или самой кровью, поток прерывается, и кровь накапливается внутри вены. Когда это происходит, давление увеличивается, и вена начинает выпирать и закручиваться.

Кто подвержен варикозу?

Оказывается, женщины в два раза чаще страдают варикозным расширением вен, чем мужчины. Это связано с тем, что им приходится больше находиться на ногах в течение длительного времени, как, например, медсестрам или учителям.

Также причинами появления варикоза или сосудистых звездочек могут быть ожирение, беременность, старость, травмы, операция на ногах и генетическая предрасположенность.

Где может появиться варикоз?

По словам специалистов, варикозное расширение вен может быть не только на ногах, но и вокруг глаз, рук, груди, ануса и даже на наружных половых органах.

Возможные осложнения

Чаще всего варикоз не вызывает особого дискомфорта, но в некоторых случаях из-за него могут образовываться болезненные язвы вокруг лодыжек.

Лечение

Если у вас появились отёки, пятна, язвы или изменился цвет кожи, то следует обратиться к врачу. Как правило, варикоз не очень опасен, но иногда может потребоваться и хирургическое вмешательство.

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Для профилактики и лечения варикозного расширения вен в домашних условиях воспользуетесь рекомендациями специалистов:

  • носите компрессионные чулки или гольфы;
  • выполняйте лёгкие физические упражнения;
  • питайтесь продуктами с низким содержанием соли;
  • носите удобную обувь без каблуков;
  • старайтесь спать на левом боку.

Если у вас появились первые симптомы варикозного расширения вен, то больше двигайтесь, не сидите «нога за ногу» и не находитесь в положении стоя длительное время.

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Здоровье, Варикоз, Вены, Советы медиков, Лечение варикоза, Заболевание вен.
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