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Кальций решает все: источники необходимого микроэлемента

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Кальций решает все: источники необходимого микроэлемента
04:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Научные сотрудники рассказали, какие продукты можно есть, чтобы обеспечить организм кальцием.

  • 1

    Эксперты напоминают, что самыми лучшими источниками кальция являются молочные продукты. Однако существует и другая еда, которая насыщена этим микроэлементом.

    Например, вы знали, что в миндале, в 23 орешках, содержится более 75 мг кальция?

  • 2

    Кроме насыщения организма полезным элементов, миндаль и любые орехи улучшают работу головного мозга, очищают кровь и хорошо влияют на организм в целом.

  • 3

    Не менее полезны и сардины: в 100-граммах содержится более 351 мг кальция, помимо этого, сардины богаты омега-3 жирными кислотами, фосфором, цинком, йодом, натрием, витаминами B12 и D.

  • 4

    И конечно же, лосось, в 100-граммах которого содержится более 44 % от суточной дозы кальция.

Важная информация для страдающих от изжоги: фрукты, понижающие кислотность желудка

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Здоровье, Кальций, Полезные продукты, Микроэлемент.
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