Продукты, которыми не следует закусывать алкоголь

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Очень часто после бурного застолья человек сталкивается с неприятными симптомами, нарушающими привычный образ жизни. О том, какими продуктами не следует закусывать алкоголь, поделились диетологи.

Томаты

Соединяясь с алкоголем, помидоры могу спровоцировать появление жжения и боли в области желудка. Все дело во входящих в состав помидоров органических кислот, которые агрессивно воздействуют на слизистую желудка. По этой же причине не следует закусывать алкогольные напитки маринованными огурчиками и другими консервированными овощами.