Продукты, которыми не следует закусывать алкоголь

Очень часто после бурного застолья человек сталкивается с неприятными симптомами, нарушающими привычный образ жизни. О том, какими продуктами не следует закусывать алкоголь, поделились диетологи.
Томаты
Соединяясь с алкоголем, помидоры могу спровоцировать появление жжения и боли в области желудка. Все дело во входящих в состав помидоров органических кислот, которые агрессивно воздействуют на слизистую желудка. По этой же причине не следует закусывать алкогольные напитки маринованными огурчиками и другими консервированными овощами.
Соленая еда
Одновременное употребление алкоголя и селедки в результате приведет к лишней нагрузке на почки. Употребление рассола может утром "порадовать" вас отеками.
Шоколад
Мало того, что шоколад в сочетании с алкоголем наносит вред поджелудочной железе, так еще и опьянение придет гораздо быстрее.
Дыня, арбуз
Отличный слабительный эффект можно получить закусив рюмку водки дынькой. Закусывая спиртное арбузом, мы так же увеличиваем нагрузку на почки.
Грибы
Очень часто в состоянии алкогольного опьянения человек не способен своевременно определить некачественную продукцию. Употребление грибов часто заканчивается тяжелым отравлением.
Кофе
Усиливая фазу детоксикации в печени, при употреблении кофе после алкоголя, вы подвергаете свою жизнь серьезному риску.