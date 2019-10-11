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Переедание: продукты, которые помогут избежать дополнительного приема пищи

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Переедание: продукты, которые помогут избежать дополнительного приема пищи
05:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи представили семь продуктов, которые помогут избежать переедания.

  • 1

    Капучино вместо конфет.

    Это только кажется, что если вы заедите ужин сладеньким, вы успокоите свой желудок. Сладости, наоборот, вызывают дополнительный голод. Поэтому не перекусывайте шоколадкой или конфетами, лучше выпейте капучино. Подобные напитки способны снизить аппетит и обмануть мозг, послав хитрый сигнал о насыщении.

  • 2

    Хумус.

    Это пюре из турецкого гороха нута уменьшает чувство голода. В хумусе содержится достаточно белка и клетчатки, которые хорошо наполняют желудок. А чтобы ощущать себя более сытым, диетологи советуют сочетать его с зелёным горошком, морковью или сельдереем.

  • 3

    Авокадо.

    Исследования показывают, что у людей, которые во время обеда съедают половину свежего авокадо, желание поесть не возникает в течение следующих нескольких часов.

  • 4

    Попкорн.

    Воздушная кукуруза позволяет быстро ощутить себя сытым, не добавляя много лишних калорий.

  • 5

    Бананы.

    Сахар в этом полезном фрукте убережет от желания съесть конфеты, шоколадные батончики и другие вредные снеки. А ввиду своей калорийности бананы позволяют организму не ощущать чувство голода.

  • 6

    Хлеб с отрубями.

    Этот полезный продукт отлично уменьшает аппетит. После его употребления чувство голода быстро сменяется чувством насыщения.

  • 7

    Яблоки и апельсины.

    В них много клетчатки, воды и белка. Всё это помогает утолить голод и уменьшить тенденцию к перееданию. Исследование показывают, что клетчатку нужно жевать в течении всего дня.

Советы для худеющих: как обмануть чувство голода

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Диета, Пища, Продукты, Еда, Голод, Сытость.
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