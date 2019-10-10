Названы лучшие продукты для омоложения организма

1 Лесные ягоды Лесные ягоды богаты антиоксидантами, которые убивают свободные радикалы. Например, черника являются источником коллагена, а также помогает сохранить эластичность кожи. Клубника является богатым источником витамина С, флавоноидов и соединений эллаговой кислоты, которая предотвращает возникновение раковых клеток.

2 Фрукты и овощи, которые содержат большое количество воды Фрукты и овощи, содержащие большое количество воды, такие как огурцы, сельдерей, арбуз и персики прекрасно увлажняют кожу и препятствуют появлению морщин.

3 Шпинат Шпинат содержит железо, свободную фолиевую кислоту и витамин B11 и B9, который помогает организму в производстве красных кровяных клеток (эритроцитов). А также ускоряет процесс пищеварения и очищает организма от токсинов.

4 Авокадо Авокадо включает в свой состав витамины А, Е, С, D витамины группы В (в том числе фолиевой кислоты), РР и К, калий, кальций и железо. А также является источником ненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой кислоты, линоленовой кислоты и олеиновой кислоты, которые необходимы для правильного функционирования организма. Другим ценным компонентом является трипептид глутатион, который является одним из самых мощных антиоксидантов.

5 Крестоцветные овощи К семейству крестоцветных относятся — капуста, редис, кресс, хрен. Эти овощи помогают эффективно выводить токсины из организма. Исследования также показывают, что частое употребление крестоцветных овощей снижает вероятность развития рака.

6 Чеснок Исследования показали, что чеснок помогает значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также имеет много питательных веществ, которые улучшают состояние волос и ногтей.

7 Имбирь Имбирь способствует правильному пищеварению, находящееся в нем масло стимулирует секрецию желудка, снижает агрегации тромбоцитов в крови, предотвращает образование тромбов, снижают уровень холестерина, и улучшает кровообращение.