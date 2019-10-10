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Названы лучшие продукты для омоложения организма

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Названы лучшие продукты для омоложения организма
12:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Здоровое питание может благоприятно влиять на состояние нашей кожи и внешнего вида.

  • 1

    Лесные ягоды

    Лесные ягоды богаты антиоксидантами, которые убивают свободные радикалы. Например, черника являются источником коллагена, а также помогает сохранить эластичность кожи. Клубника является богатым источником витамина С, флавоноидов и соединений эллаговой кислоты, которая предотвращает возникновение раковых клеток.

  • 2

    Фрукты и овощи, которые содержат большое количество воды

    Фрукты и овощи, содержащие большое количество воды, такие как огурцы, сельдерей, арбуз и персики прекрасно увлажняют кожу и препятствуют появлению морщин.

  • 3

    Шпинат

    Шпинат содержит железо, свободную фолиевую кислоту и витамин B11 и B9, который помогает организму в производстве красных кровяных клеток (эритроцитов). А также ускоряет процесс пищеварения и очищает организма от токсинов.

  • 4

    Авокадо

    Авокадо включает в свой состав витамины А, Е, С, D витамины группы В (в том числе фолиевой кислоты), РР и К, калий, кальций и железо. А также является источником ненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой кислоты, линоленовой кислоты и олеиновой кислоты, которые необходимы для правильного функционирования организма. Другим ценным компонентом является трипептид глутатион, который является одним из самых мощных антиоксидантов.

  • 5

    Крестоцветные овощи

    К семейству крестоцветных относятся — капуста, редис, кресс, хрен. Эти овощи помогают эффективно выводить токсины из организма. Исследования также показывают, что частое употребление крестоцветных овощей снижает вероятность развития рака.

  • 6

    Чеснок

    Исследования показали, что чеснок помогает значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также имеет много питательных веществ, которые улучшают состояние волос и ногтей.

  • 7

    Имбирь

    Имбирь способствует правильному пищеварению, находящееся в нем масло стимулирует секрецию желудка, снижает агрегации тромбоцитов в крови, предотвращает образование тромбов, снижают уровень холестерина, и улучшает кровообращение.

  • 8

    Морковь

    Морковь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Наиболее ценным компонентом является бета-каротин, или провитамин А. Он необходим для правильного функционирования организма — сопротивления воздействию бактерий и вирусов и защищает организм от свободных радикалов. Также это мощный антиоксидант улучшает зрение. Таким образом, морковь может стать нашей ежедневно, натуральной вакциной против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Продукты питания, Советы медиков, Продукты для омоложения организма.
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