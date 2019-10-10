Помогает ли музыка заснуть: результаты опроса участников исследования (Видео)

Многие люди слушают музыку перед сном, однако действительно ли она такая действенная? Ученые из лондонского университета Голдсмитс пришли к выводу, что музыка действительно помогает быстрее погрузиться в сон, но все зависит от жанра, сообщает Постнаука.
Исследователи опросили 403 человек, чтобы понять, почему люди используют музыку против бессонницы и какая именно им помогает. Результаты показали, что одни жанры музыки позволяют заснуть лучше, чем другие.
Результаты опроса участников исследования:
Жанр Влияние в %
Классика 31, 96%
Рок 10, 82%
Поп 7, 47%
Акустика 6, 70%
Джаз 6, 19%
Саундтреки 5, 93%
Эмбиент 5, 93%
Фолк 5, 15%
Инструментальная музыка 4, 90%
Инди 4, 12%
Медитация 4, 12%
Металл 3, 35%
Электро 2, 58%
Хаус 0, 77%
Для сна лучше всего подходят спокойные композиции в медленном темпе, в которых немного динамических изменений. Она позволяет успокоиться, замедлить физиологические процессы и выбросить из головы лишние мысли.
Как музыка влияет на нас?
Во время прослушивания музыки, человек синхронизирует свое дыхание и пульс с ее темпом. Поэтому если слушать классическую музыку, тело расслабляется и готовится ко сну. Кроме того, она снижает эмоциональное возбуждение и тревогу, что происходит под влиянием гормонов кортизола и окситоцина.
Очевидно, что агрессивные и быстрые композиции вас однозначно не усыпят, поэтому можете отложить их на утро или для физической активности. По легенде, композиция Иоганна Себастьяна Баха "Гольдберг-вариации" была написана по заказу состоятельного человека, который страдал от бессонницы.
Попробуйте прослушать композицию перед сном, думать о хорошем и расслабиться.