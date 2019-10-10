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Помогает ли музыка заснуть: результаты опроса участников исследования (Видео)

Помогает ли музыка заснуть: результаты опроса участников исследования (Видео)
22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Музыка – хорошая альтернатива снотворным препаратам, ведь не имеет побочных эффектов.

Многие люди слушают музыку перед сном, однако действительно ли она такая действенная? Ученые из лондонского университета Голдсмитс пришли к выводу, что музыка действительно помогает быстрее погрузиться в сон, но все зависит от жанра, сообщает Постнаука.

Исследователи опросили 403 человек, чтобы понять, почему люди используют музыку против бессонницы и какая именно им помогает. Результаты показали, что одни жанры музыки позволяют заснуть лучше, чем другие.

Результаты опроса участников исследования:

Жанр Влияние в %

Классика 31, 96%

Рок 10, 82%

Поп 7, 47%

Акустика 6, 70%

Джаз 6, 19%

Саундтреки 5, 93%

Эмбиент 5, 93%

Фолк 5, 15%

Инструментальная музыка 4, 90%

Инди 4, 12%

Медитация 4, 12%

Металл 3, 35%

Электро 2, 58%

Хаус 0, 77%

Для сна лучше всего подходят спокойные композиции в медленном темпе, в которых немного динамических изменений. Она позволяет успокоиться, замедлить физиологические процессы и выбросить из головы лишние мысли.

Как музыка влияет на нас?

Во время прослушивания музыки, человек синхронизирует свое дыхание и пульс с ее темпом. Поэтому если слушать классическую музыку, тело расслабляется и готовится ко сну. Кроме того, она снижает эмоциональное возбуждение и тревогу, что происходит под влиянием гормонов кортизола и окситоцина.

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Очевидно, что агрессивные и быстрые композиции вас однозначно не усыпят, поэтому можете отложить их на утро или для физической активности. По легенде, композиция Иоганна Себастьяна Баха "Гольдберг-вариации" была написана по заказу состоятельного человека, который страдал от бессонницы.

Попробуйте прослушать композицию перед сном, думать о хорошем и расслабиться.

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Исследование, Сон, Музыка, Классика, Спать, Заснуть.
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