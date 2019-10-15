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Жевательная резинка: чем опасно ее употребление

Жевательная резинка: чем опасно ее употребление
15:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Во время жевания резинки во рту выделяется слюна, а вместе с ней много ферментов.

Диоксид титана (E171, титановые белила) – пищевая добавка, которую используют в качестве красителя для жевательной резинки, конфет, хлебобулочных изделий и других популярных продуктов питания. Новое исследование специалистов Бингемтонского университета показало, что его регулярное употребление мешает клеткам тонкого кишечника усваивать питательные вещества и качественно выполнять функции иммунологической защиты.

Ученые подвергли культуру клеток тонкого кишечника четырехчасовому воздействию наночастиц диоксида титана, имитируя однократный прием окрашенной пищи и ее регулярное употребление (три раза в течение пяти дней).

Однократная экспозиция не оказала большого влияния на клетки кишечника, но хроническое воздействие диоксида титана уменьшило количество абсорбтивных выступов на их поверхности. Это связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания некоторых питательных веществ – железа, цинка и жирных кислот.

Регулярное употребление наночастиц диоксида титана связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания железа, цинка и жирных кислот.

– Оксид титана – популярная пищевая добавка, люди едят его много и долго. Не волнуйтесь, он вас не убьет. Но о некоторых его эффектах знать все же не помешает, – говорит Гретхен Малер, соавтор статьи, опубликованной в журнале NanoImpact. – Наночастицы титановых белил изменяют функции тонкого кишечника. Чтобы уменьшить их влияние, нужно избегать обработанных пищевых продуктов, в особенности – жвачек и конфет.

Продукты, которые могут стать заменителями сахара

Диоксид титана считается безопасным красителем, а его попадание внутрь нашего организма практически неизбежно. Инертный нерастворимый материал обычно используется в производстве красок, бумаги, пластмасс, мыла и косметики. Он также является активным ингредиентом в минеральной основе солнцезащитных кремов и блокирует ультрафиолетовый свет.

В пищеварительную систему титановые белила попадают через зубные пасты, сахарную пудру, обезжиренное молоко, конфеты и жевательную резинку. Ученые из Университета штата Аризона в 2012 году протестировали 89 популярных пищевых продуктов и обнаружили, что все они содержат диоксид титана.

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Здоровье, Жевательная резинка, Жевачка, Советы медиков.
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