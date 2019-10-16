Названо неизвестное свойство зеленого чая

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Известно, что зеленый чай богат антиоксидантами и питательными веществами.

Теперь ученые из Вашингтонского университета и их коллеги из Германии выяснили: компонент зеленого чая (галлат эпигаллокатехина) полезен для людей с множественной миеломой и амилоидозом — потенциально смертельными патологиями костного мозга.

Амилоидоз — нарушение белкового обмена. При одной из его форм, AL-амилоидозе, в плазме крови появляются аномальные легкие цепи иммуноглобулинов. Они могут накапливаться в разных органах, например, сердце и почках. Специалисты хотели понять, как работают цепи. Также исследователей интересовало, как на цепи влияет галлат эпигаллокатехина.

Ученые получили образцы легких цепей иммуноглобулинов 9 пациентов с патологиями косного мозга, ставшими причиной множественной миеломы либо амилоидоза. В ходе экспериментов специалисты установили, что галлат эпигаллокатехина переводил цепи в безопасное состояние.