Стоматологи назвали овощи, которые портят зубы

Новости шоу бизнеса:Специалисты советуют ограничить употребление цуккини и спаржи.

Международная группа стоматологов из Европы рассказала, что некоторые овощи негативно сказываются на здоровье ваших зубов.

Они могут, как привести к образованию кариеса, так и к различным заболеваниям десен.

Врачи рекомендуют ограничить употребление кабачков, цуккини, баклажанов, болгарского перца, щавеля, патиссонов и спаржи.

Ученые объясняют, что минералы в этих овощах содержатся некоторые кислоты, которые могут провоцировать заболевания десен и зубной эмали.

Чтобы избежать негативного воздействия данных овощей на ротовую полость, стоматологи рекомендуют просто чистить зубы или хотя бы полоскать рот после каждого приема пищи, включающего в себя баклажаны, кабачки или спаржу.