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Жирные волосы: причины и методы лечения

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Жирные волосы: причины и методы лечения
13:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Немаловажной причиной жирных волос является неправильный уход и косметические средства не соответствующие типу волос.

Основная причина жирных волос в неправильном питании, хроническом авитаминозе и обезвоживании организма, которые вносят изменения в деятельность нервной, эндокринной и многих других систем, а также обмена веществ, нарушая их функциональные возможности и проявляясь наружу проблемами с кожей, ногтями и волосами, т.е. роговым слоем.

Эти нарушения приводят к чрезмерной активности сальных желез, которые придают волосам жирный вид. 

Лечение жирных волос

Лечение жирных волос требует комплексного внутреннего и внешнего подхода. В первую очередь необходимо насытить организм влагой (ежедневное поступление воды должно быть из расчета 30 мл на 1 кг веса), скорректировать рацион питания, в котором большая часть пищи должна быть молочно растительного происхождения, сырая и фруктово-овощная.

Обязательным ингредиентом ежедневного меню должны быть злаки – крупы, серый хлеб. Они являются источником витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы, кроветворения, здоровья волос и кожи. Следует исключить из рациона жирную и жареную, копченую, соленую, сладкую пищу, животные жиры заменить растительными.

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Для восстановления деятельности желез и химического состава кожного сала полезно периодически принимать витаминные комплексы. Они восполняют дефицит необходимых веществ и отлично поддерживают организм. Необходимыми для волос являются витамины А, Е, С, В и минералы – сера, цинк, железо, кальций, кремний и др.

Большое значение в продукции сальных желез играет уход за волосами. Для жирных волос необходимо правильно подобрать шампунь. Лучше отдать предпочтение шампуню на травах. При жирных волосах следует осторожно пользоваться бальзамом и не наносить его близко к корням. Мыть голову лучше теплой водой, а ополаскивать прохладной. Для ополаскивания можно использовать прохладные травяные настои (ромашки, тысячелистника, мяты). Они прекрасно сужают поры, умеренно подсушивают кожу головы и снижают деятельность сальных желез.

Стоит заметить, что частое мытье волос способствует повышенному образованию кожного сала, поэтому по возможности лучше выдержать время и мыть волосы не чаще двух раз в неделю.

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При повышенной жирности важно правильно сушить волосы после мытья. Чтобы не провоцировать деятельность желез, лучше пользоваться феном на дальнем расстоянии от волос или выбрать режим холодного воздуха.

Обычно насыщения клеток организма водой, витаминами и минералами, а также правильного ухода за волосами достаточно, чтобы постепенно восстановить деятельность нервной, эндокринной системы, обмена веществ, а также функцию сальных желез.

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Здоровье, Уход за волосами, Жирные волосы, Советы медиков, Методы лечения жирных волос, Причины жирных волос.
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