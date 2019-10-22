Ученые объяснили, почему спать в пижаме вредно

Новости шоу бизнеса:Пижамы и ночные рубашки ухудшают самочувствие.

Ученые пришли к выводу, что спать без одежды полезно для здоровья. Почему без одежды лучше спится? Из-за сохранения пижамой нашего тепла, мы ночью часто просыпаемся от перегрева. В результате на утро получаем сонливость и разбитость.

Все слышали, что для размножения бактерий необходимо тепло и влажность. Сон в пижаме — лучший способ помочь бактериям размножиться: тепло+влажность — отличный результат. Особенно это актуально для интимной зоны человека. Ещё учёные установили, что у мужчин, которые любят спать в одежде, из-за повышенной температуры, снижается качество спермы, что может негативно отразиться при зачатии детей. Именно по этой причине специалисты рекомендуют отказаться от ночного сна в трусах и отказаться от узкого белья.

Сон в пижаме, предполагает наличие лишнего тепла, которое мешает хорошо выспаться. А от качества сна во многом зависит красота и цвет нашей кожи. Так что, если хотите быть молодыми и красивыми — спите нагишом.