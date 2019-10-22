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В какое время полезно выпивать первую чашку кофе

В какое время полезно выпивать первую чашку кофе
14:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Оптимальное время для кофе – немногим позднее после пробуждения.

Начинать день с чашки ароматного кофе, как многие делают, на самом деле не нужно, заявили эксперты в области питания из Австралии. 

Ученые не оспаривают тот факт, что кофе вызывает привыкание и многие люди оказываются по-настоящему зависимыми от него. При этом часто утренняя чашка кофе становится чем-то вроде холодного душа – ее стремятся выпить, едва встав с постели, чтобы окончательно проснуться и взбодриться.

Однако такой ритуал плохо согласуется с работой организма, считают медики. Австралийские ученые объяснили, что потребление кофе с самого утра происходит на фоне повышенной концентрации стрессового гормона кортизола, наблюдаемого после пробуждения. В таких обстоятельствах полезное влияние кофе на организм уменьшается.

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Отметим, что кофе способен защищать людей от опасных болезней – в частности, от рака печени, от аритмии сердца, ожирения, инсульта и диабета. Когда же лучше его пить?

"После пробуждения кортизол снижает эффективность кофе, поэтому лучше пить его в промежуток с 10:00 до 12:00, когда уровень гормона идет на спад. Не следует употреблять кофеин за шесть часов до сна, чтобы обеспечить себе комфортный отдых. В целом в сутки не следует потреблять более 400 миллиграммов кофеина. Это эквивалентно двум чашкам кофе", — поделились врачи.

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Здоровье, Кофе, Напитки, Советы медиков, горячие напитки, Оптимальное время для кофе.
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