Названа веская причина навсегда отказаться от картофеля

Новости шоу бизнеса:Врачи рекомендуют отказываться от ежедневного употребления этого продукта, заменяя его цельными злаками.

Группа ученых из японского Центра предотвращения рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы в городе Осаке после проведенных исследований сделала вывод, что блюда из картофеля, при частом их употреблении в пищу, могут вызвать заболевание диабетом второго типа.

Исао Мураки, доктор медицинских наук, заявляет, что картофель входит в перечень продуктов, которые при частом их употреблении могут оказаться вредными для здоровья. После проведения анализа десятков тысяч данных, был сделан вывод о том, что частое употребление картофеля может привести к диабету второго типа.

В ходе исследований учеными был проведен анализ образа жизни той категории пациентов, у которых за последнее время было диагностировано данное заболевание. В итоге выяснилось, что заболевание чаще всего обнаруживается у людей, которые отдают предпочтение картофелю в своем ежедневном рационе. Не имеет значение, в каком именно виде картофель употребляется – пюре, картофель-фри и т.д.

К категории вредных продуктов картофель отнесли в связи с содержанием в нем большого количества крахмала. Отмечается, что вкусный клубень при этом содержит крайне мало минералов, витаминов и волокон. Достаточно большое количество углеводов является причиной повышения риска развития диабета. Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что крахмал в горячем картофеле организм усваивает намного быстрее. Как все знают, картофель-фри едят именно горячей.

Статистические данные продемонстрировали, что люди, которые в течение недели едят 7 порций картофеля, на 33% повышают риск развития сахарного диабета в сравнении с теми, кто в течение недели ест всего одну порцию картофеля. Такой подход позволит на 12% снизить риск развития заболевания.