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Как оздоровить легкие: самые полезные продукты

Как оздоровить легкие: самые полезные продукты
15:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Поддержать их здоровье можно с помощью простых продуктов питания.

Специалисты составили свой список продуктов, которые положительно отразятся на здоровье легких.

Легкие — один из самых важных органов в теле человека, поэтому так важно следить за их здоровьем.

Ученые провели масштабный опрос, в котором приняли участие более 100 000 участников, и пришли к выводу, что здоровое питание положительно влияет на работу дыхательной системы, в том числе и легких.

Для профилактики легочных заболеваний очень важно пересмотреть свой рацион, добавив в него несколько полезных продуктов-антиоксидантов — веществ, которые могут минимизировать окислительное воздействие свободных радикалов, защищая при этом организм на клеточном уровне.

Как известно, наше тело устроено достаточно сложно. Благодаря легким мы получаем необходимый для жизни кислород. Хрупкий баланс между поступающими в организм опасными веществами и защитниками организма — антиоксидантами помогают органам дыхания успешно справляться со своей функцией.

Простые способы, которые помогут сделать плоский живот

Что нужно есть?

Специалисты составили свой список продуктов, которые положительно отразятся на здоровье легких.

Морская рыба,

Блюда из творога,

Куриные яйца,

Грецкие орехи,

Миндаль,

Листья петрушки,

Ягодный морс. Приготовить, к слову, его очень просто!

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Легкие, Советы медиков, Здоровье легких, Как оздоровить легкие.
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