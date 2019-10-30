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Как бороться с укачиванием в дороге?

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Как бороться с укачиванием в дороге?
10:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Укачиванию, или, так называемой, болезни движения, подвержены все: взрослые и дети, начинающие и бывалые путешественники.

Согласно данным статистики, 70 % людей страдают от укачивания.

Причем оно может проявляться у них в разных видах транспорта: от самолетов до кораблей и даже автомобилей.

Укачивание имеет вполне определенные симптомы: тошноту, рвоту, ухудшение самочувствия, ощущение нехватки воздуха. Особенно чувствительны к качке в транспорте дети. Но и взрослые нередко страдают от такого состояния. С чем связано плохое самочувствие во время поездок и каким образом можно исправить ситуацию.

Почему качает

Одних людей может укачать даже в пробке, например, если машина дергается прерывисто, останавливаясь резко и так же резко продолжая движение. Для других испытанием становятся резкие повороты и извилистый путь. Третьи просто начинают чувствовать тошноту уже с первых секунд поездки. За поддержание равновесия отвечает очень сложная система, в которой наиболее важные составляющие — это мозжечок и внутреннее ухо, также в нее входят глаза, рецепторы натяжения мышц и связок, таламус и еще несколько центров в головном мозге.

Для того чтобы мозговые центры, интегрирующие всю информацию о положении тела в пространстве, хорошо функционировали, им необходимо хорошее артериальное питание. Оно обеспечивается по большей части кровью, поступающей из ветвей позвоночной артерии. Затруднение кровотока может произойти из-за травмы, полученной в процессе родов, в том числе и при кесаревом сечении. если кости ребенка сдвинутся даже на долю миллиметра, это влечет за собой массу неприятных симптомов. Сдвинувшиеся кости теряют подвижность и затрудняют артериальный кровоток.

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При родовых травмах в первую очередь сдавливаются именно позвоночные артерии, питающие мозжечок и другие участки ствола мозга. В этом случае ребенка спустя некоторое время после рождения начинает укачивать в транспорте. Это не индивидуальная особенность ребенка или взрослого, как об этом иногда говорят! Это серьезный симптом, на который необходимо обратить внимание. С этой же родовой травмой, кстати, связана и чрезмерная детская неуклюжесть. если вы замечаете, что ребенок падает буквально "на ровном месте", у него неустойчивая походка, шаткость, то лучше показать его специалисту, ведь это тоже симптомы нарушения кровоснабжения участков мозга, отвечающих за равновесие.

Головокружение у взрослых

Часто с возрастом укачивание проходит, и ребенок начинает легче переносить поездки в любом транспорте. Тогда говорят, что ребенок "перерос" проблему. Но это не совсем так. Просто по мере взросления улучшается функционирование мозга, и это происходит у всех людей. Но травма, конечно, никуда не исчезла, и она обязательно проявляется в другом месте и другими симптомами.

У взрослых головокружение, потемнение в глазах или обморочное состояние могут появляться после резкого вставания с корточек, из горизонтального положения, в случаях серьезных нарушений — даже после поворота или запрокидывания головы. Такой симптом у взрослых свидетельствует о серьезных нарушениях мозгового кровотока. Причиной таких признаков, как правило, является сочетание родовой травмы и грубой приобретенной травмы затылочной области, из-за которых ухудшается функция сосудов головы, в особенности — позвоночной артерии.

если вы постоянно испытываете головокружение, то, даже не видя результатов УЗИ, можно утверждать, что ваше мозговое кровообращение нарушено. Не зря инсульт (острое нарушение кровоснабжения мозга) начинается именно с резкого головокружения. Конечно же, степень нарушения у всех разная, ведь и тяжесть травм у всех тоже разная. Поэтому кто-то испытывает лишь легкое головокружение, а у кого-то голова кружится настолько сильно, что тяжело встать на ноги.

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Как бороться?

Укачивание и головокружение — частые жалобы при обращении к остеопату. Дети легче поддаются лечению. Но все же не стоит ожидать, что за один сеанс этот неприятный симптом будет устранен, и ребенок станет спокойно ездить в транспорте и легко освоит велосипед и самокат.

Но, хотя укачивание и головокружение в любом возрасте указывают на серьезные травмы в прошлом, которые требуют длительного времени для лечения, положительная тенденция намечается, как правило, уже после первого приема у квалифицированного остеопата. У детей с шаткой походкой, которые были подвержены частым падениям, ситуация также улучшается после первых сеансов. После того как кости занимают правильное положение, постепенно восстанавливается и просвет позвоночной артерии.

Центры нервной системы, отвечающие за равновесие и координацию движений, начинают функционировать лучше, и ребенок начинает спокойно переносить дальние поездки на автомобиле, перестает слишком часто падать, с легкостью осваивает беговел, самокат или велосипед, становится более грациозным и координированным.

Что касается головокружения у взрослых, то ни в коем случае нельзя пускать это на самотек. Нарушение мозгового кровоснабжения — это довольно серьезный симптом. если вовремя не заняться своим здоровьем, то в перспективе обязательно будет страдать память, человек не сможет ясно мыслить, в более запущенных случаях развивается болезнь Альцгеймера. Кроме того, у таких пациентов часто наблюдается подавленное настроение и безрадостное восприятие жизни в целом. Поэтому при появлении головокружения лучше сразу обратиться к хорошему специалисту, чтобы сохранить ясность ума и хорошую память на долгие годы.

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Здоровье, Дорога, Путешествия, Укачивание, Советы медиков, Как бороться с укачиванием в дороге.
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